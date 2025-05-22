Хидаят Гейдаров опустился в списке самых рейтинговых дзюдоистов

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг) опустился на третье место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех категорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в сводной таблице Международной федерации дзюдо (IJF) нашли отражение показатели лидеров мирового рейтинга как в мужском и женском зачете.

Азербайджанский дзюдоист, который после победы в Париже, еще не выходил на татами, со второго места опустился на третье, имея в активе 5400 очков. Если в начале месяца его рейтинговый показатель равнялся 6544 баллам, то с течением времени рейтинговая "стоимость" более ранних результатов упала.

При этом у Гейдарова самый высокий показатель у мужчин. Он уступает в таблице лишь представительницам Франции - Амандин Бушар (5700) и Романе Дико (5650).

Другой наш олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) имеет девятый показатель по заработанным очкам - 4920.