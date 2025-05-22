Маврикий получил острова Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче суверенитета над спорными и стратегически расположенными островами Чагос Маврикию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP).

"Этот шаг гарантирует будущее американо-британской военной базы, которая имеет жизненно важное значение для безопасности Великобритании", - говорится в публикации.

AP отмечает, что в соответствии с соглашением Великобритания будет выплачивать Маврикию £101 млн в год за аренду базы сроком не менее 99 лет.

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, эта база, которой управляют американские войска, имеет решающее значение для британской борьбы с терроризмом, а также является основой британской безопасности.

Подписание было отложено на несколько часов после того, как британский судья в последнюю минуту наложил запрет, блокирующий передачу. Позднее он был отменен другим судьей.

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