В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

Администрация американского лидера Дональда Трампа на следующей неделе запустит сайт по продаже "золотых карт" за 5 миллионов долларов, которые дадут обладателям постоянный вид на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом рассказал глава Минторга США Говард Латник в ходе мероприятия Axios в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, он будет называться trumpcard.gov", - уточнил министр.

Латник объяснил, что вначале на ресурсе будет свободная регистрация для всех желающих, кто подтвердит заинтересованность в приобретении таких карт. Интерес американского правительства заключается в привлечении средств для оплаты растущих обязательств по госдолгу.

"По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность", - отметил чиновник.