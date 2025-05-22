https://news.day.az/sport/1754626.html Смелый фанат «Арсенала» шокировал толпу соперников в Испании - ВИДЕО Смелый фанат "Арсенала" шокировал толпу соперников в Испании. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях. Так, на улицах испанского города, где "Тоттенхэм" готовился к матчу с "Манчестер Юнайтед", появился парень в полном мерче "Арсенала".
Смелый фанат «Арсенала» шокировал толпу соперников в Испании - ВИДЕО
Смелый фанат "Арсенала" шокировал толпу соперников в Испании.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
Так, на улицах испанского города, где "Тоттенхэм" готовился к матчу с "Манчестер Юнайтед", появился парень в полном мерче "Арсенала". Он, словно ни в чем не бывало, прошёл прямо сквозь плотную и заряженную толпу фанатов "шпор".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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