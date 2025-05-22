Смелый фанат "Арсенала" шокировал толпу соперников в Испании.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Так, на улицах испанского города, где "Тоттенхэм" готовился к матчу с "Манчестер Юнайтед", появился парень в полном мерче "Арсенала". Он, словно ни в чем не бывало, прошёл прямо сквозь плотную и заряженную толпу фанатов "шпор".

Представляем вашему вниманию данное видео: