Названы новые функции, которые появятся в Windows 11

Microsoft интегрировала ИИ-действия (AI actions) в файловый менеджер "Проводник" в тестовой версии Windows 11. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нововведение предоставляет быстрый доступ к интеллектуальным инструментам: по щелчку правой кнопки мыши пользователи смогут размывать фон изображений в приложении "Фотографии", удалять объекты на фото в Paint, получать автоматические сводки содержимого документов в Office и использовать визуальный поиск Bing.

В ближайшее время Microsoft начнет тестирование ИИ-действий с файлами офисных форматов. Среди ключевых функций - автоматическое создание сводок из документов в OneDrive и SharePoint, а также генерация списков на основе данных. Первоначально эти возможности будут доступны корпоративным пользователям Microsoft 365 с лицензией Copilot, но позже расширятся на других пользователей.

Компания также работает над обновлением виджетов в Windows 11 с персонализированной и интерактивной лентой. В числе нововведений - курируемые Copilot-истории, которые обеспечат пользователям тематические подборки контента.

Кроме того, Microsoft тестирует систему "Управление питанием центрального процессора", которая позволит снижать энергопотребление ноутбуков и планшетов. Windows автоматически активирует режим энергосбережения во время бездействия, а при возврате к работе мгновенно восстанавливает производительность.