Азербайджан поделился в Панаме опытом проведения COP29

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым приняла участие в Климатической неделе, организованной Секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в Панаме 19-21 мая, а также в проводимых в ее рамках мероприятиях и пленарном заседании высокого уровня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Выступая на пленарном заседании высокого уровня, состоявшемся 21 мая, Я.Рафиев предоставил информацию о мероприятиях в рамках председательства Азербайджана в COP29. Была подчеркнута важность исторических решений, принятых на COP29 под председательством Азербайджана, в особенности "Бакинской финансовой цели", которая предусматривает ежегодную мобилизацию 300 миллиардов долларов США в виде финансирования для развивающихся стран к 2035 году, а также важность согласования в период председательства Азербайджана статьи 6 Парижского соглашения по углеродным рынкам после 10 лет безрезультатных переговоров.

В ходе визита делегация во главе с Ялчином Рафиевым провела двусторонние и трехсторонние встречи с исполнительным директором Секретариата РКИК ООН Саймоном Стилом, заместителем исполнительного директора Нурой Хамладжи, а также главным исполнительным директором COP30 Аной Тони и главным переговорщиком Лилиан Шагас. На встречах состоялся обмен мнениями о достижениях Азербайджана на COP29, его деятельности и опыте в этом направлении, важности реализации решений, принятых на COP29 в контексте борьбы с изменением климата, а также касательно 62-й сессии Вспомогательных органов РКИК ООН, которая состоится в июне этого года, и переговорах по климату, которые пройдут на COP30.

Ранее Ялчин Рафиев назвал главный фактор достижения климатического финансирования в $300 млрд на COP29.