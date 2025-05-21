https://news.day.az/world/1754597.html Два катера столкнулись у отеля в Египте и загорелись - ВИДЕО Два прогулочных катера столкнулись напротив популярного отеля в Хургаде, Египет. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Уточняется, что лодки врезались друг в друга и загорелись у причала гостиницы Marina.
Два катера столкнулись у отеля в Египте и загорелись - ВИДЕО
Два прогулочных катера столкнулись напротив популярного отеля в Хургаде, Египет. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что лодки врезались друг в друга и загорелись у причала гостиницы Marina. В результате одно из судов уже сгорело дотла, а второе продолжает полыхать. Пожар пытаются потушить больше часа.
Причину аварии установить пока не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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