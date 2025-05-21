Два катера столкнулись у отеля в Египте и загорелись

Два прогулочных катера столкнулись напротив популярного отеля в Хургаде, Египет. Последствия аварии попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что лодки врезались друг в друга и загорелись у причала гостиницы Marina. В результате одно из судов уже сгорело дотла, а второе продолжает полыхать. Пожар пытаются потушить больше часа.

Причину аварии установить пока не удалось. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.