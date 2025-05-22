К сведению желающих стать водителями такси

В Азербайджане пройдет очередной квалификационный экзамен для водителей такси, желающих получить официальный сертификат о прохождении специальной подготовки.

Как сообщает Day.Az, экзамен проведет Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 июня.

В экзамене смогут принять участие водители, информация о которых была предоставлена в ГЭЦ соответствующими учреждениями. Все желающие сдать тест должны пройти онлайн-регистрацию с 22 мая (12:00) по 9 июня (14:00).

Водителям необходимо создать "Личный кабинет" на сайте ekabinet.dim.gov.az. После создания аккаунта нужно выбрать услугу "Регистрация на тестовый экзамен для водителей такси по оценке специальной подготовки". Для участия необходимо внести плату в размере 35 манатов на счет "Личного кабинета".

Важно: в случае неявки на экзамен оплата не возвращается.

Экзамен будет организован в здании электронных экзаменов ГЭЦ в Баку (Бинагадинский район, ул. С.С. Ахундова, 50, рядом с офисом TURKPA) и в региональном отделении в Гяндже. Пропускной билет можно будет скачать с сайта ГЭЦ за 3 дня до экзамена с помощью сервиса "Печать электронных экзаменационных билетов и результатов".

Отметим, что успешно сдавшим экзамен выдается сертификат, действующий 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане началась регистрация на экзамены по особым способностям.