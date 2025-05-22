Автор: Али Гасымов

На днях в одном из выпусков французского телешоу "Quotidien" прозвучало заявление о "диктатуре в Азербайджане". Конечно же, это очередная голословная попытка дискредитировать суверенное государство, исходящая от страны, которая сама все больше теряет признаки подлинной демократии.

Если уж говорить о диктатуре, то начнем с того, что именно во Франции сегодня усиливаются тенденции подавления инакомыслия. Массовые протесты против пенсионной реформы в 2023 году были встречены жестким полицейским насилием, что осудили правозащитные организации - Amnesty International и Human Rights Watch зафиксировали многочисленные случаи применения чрезмерной силы и произвольных задержаний. Очень часто в социальных сетях появляются видеоматериалы, на которых полицейские "демократичной Франции" бьют протестующих и тому подобное.

В стране регулярно преследуются журналисты и активисты. К примеру, в 2019 году полиция попыталась провести обыски в редакции Mediapart после новых публикаций по делу Александра Беналлы, бывшего начальника службы безопасности Эмманюэля Макрона. Так, два прокурора в сопровождении полицейских пришли в офис издания. Журналисты не пустили представителей власти, сославшись на отсутствие разрешения на обыск от судьи, а также на обязательство журналистов защищать свои источники. В недавнем прошлом - в 2024 году скандал вызвал арест экоактивистов, мирно протестовавших против строительства мегарезервуаров.

Кроме того, 31 марта 2025 года суд Парижа (Le Tribunal de Paris) признал Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента виновными в нецелевом расходовании средств. Марин Ле Пен была приговорена к четырем годам лишения свободы, при этом два из них - условно, а на протяжении еще двух она должна носить электронный браслет. Также ей был назначен штраф в 100 тысяч евро, и ей было запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах в течение пяти лет. Ле Пен, в свою очередь, заявила, что считает приговор политически мотивированным и направленным на недопущение ее участия в президентских выборах 2027 года. Таких примером очень много. На фоне всего этого, возникает один вопрос: где же ваша свобода слова, господа?

Кроме того, не стоит забывать, что коррупция в настоящее время является визитной карточкой современной французской элиты. Из ряда таких скандалов есть и напрямую связанные с окружением Макрона. В открытом доступе оказались документы, подтверждающие перевод многомиллионных взяток: вышеуказанный Александр Беналла получил крупные суммы на офшорные счета. Его имя всплывало в делах о незаконном насилии, использовании дипломатических паспортов и коррупции. В настоящее время этот человек объявлен со стороны Интерпола в розыск с "красным уведомлением". Еще можно указать Анасса Дерраза, вице-президента французской водной компании Saur, который получил средства от международных бизнес-групп в обмен на содействие снятию санкций с имущества миллиардеров.

Если капнуть немного глубже - в этом случае в прошлое - то вспомним и о колониальном прошлом Франции, за которое Париж до сих пор не извинился перед десятками народов. Алжир, Тунис, Чад, Руанда - это лишь часть стран, где Франция проводила жесткую, унизительную политику. Сегодня Париж продолжает вмешиваться в дела африканских государств, подменяя понятие демократии своими геополитическими интересами.

Если кратко, то сегодняшняя Франция - это страна с полицией на улицах, коррупцией в кабинетах, пропагандой в медиа и двойными стандартами на международной арене. Обвиняя других, страна пытается отвлечь внимание от собственных проблем. Но мир уже начал просыпаться и видит: не все, кто прикрывается словами о демократии, действительно ею живут.

Смешно слышать от страны с таким "багажом" обвинения в диктатуре. А что касается Азербайджана - это государство с независимой внешней политикой, устойчивыми институтами власти и стабильным развитием. А суть проблемы в том, что Париж не может смириться с тем, что маленькая страна на Кавказе не поддается его диктату.