В США начнут расследование о здоровье Байдена в период президентства

Американский сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) заявил о намерении начать расследование о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена во время его нахождения на посту главы государства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Джонсон, который является членом комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената и его подкомитета по расследованиям заявил, что планирует направить несколько писем с соответствующими запросами "паре дюжин человек".

"Мы должны [это сделать]. Имею в виду, [выяснить] кто управлял правительством", - приводит Axios его слова.

18 мая офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе его предшественника стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.

В то же время представитель экс-президента США опроверг возможность того, что информация о болезни Байдена скрывалась. "До пятницы у президента Байдена никогда не диагностировали рак простаты", - заявил представитель журналистам Axios.

Ранее сообщалось, что у Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака.