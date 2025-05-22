Баку станет площадкой для встречи антикоррупционных ведомств ОИС в 2026 году

Правительство Азербайджана проявляет твердую волю в борьбе с коррупцией. Правовые инициативы страны и антикоррупционные меры в этой сфере нашли поддержку на глобальном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики Гейдар Мамедов на церемонии закрытия прошедшего в Баку 6-го пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Кроме того, отметил он, 26 и 27 ноября прошлого года на второй встрече высокого уровня правоохранительных органов по борьбе с коррупцией государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), в котором приняла участие делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым, Азербайджан был избран заместителем председателя Бюро руководителей антикоррупционных органов государств-членов ОИС. Азербайджану также было предоставлено право провести следующую сессию и встречу высокого уровня в 2026 году.

По словам заместителя генпрокурора, на 6-м пленарном заседании сети GlobE Network в Баку свыше 300 представителей из более чем 90 стран мира в течение трех дней обсудили такие актуальные темы, как влияние новых технологий на правоохранительные органы, предотвращение экологических преступлений и возврат похищенных активов.