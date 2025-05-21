Мухаммад аль-Джассер выделил главные вызовы стран со средним уровнем дохода

Страны со средним уровнем дохода играют жизненно важную роль в мировом развитии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Исламского банка развития Мухаммад аль-Джассер, выступая на панельной дискуссии на тему "Избежать ловушки среднего дохода: ускорение достижения ЦУР в странах-членах IsDB со средним уровнем дохода", которая прошла в рамках Ежегодных собраний Банка в Алжире.

"В них проживает почти три четверти населения планеты, и они формируют более 40% глобального ВВП", - заявил аль-Джассер.

По его словам, 34 из 57 стран-членов ИБР классифицируются как страны со средним уровнем дохода, что подчёркивает их значимость для общего прогресса. Однако, несмотря на достигнутые успехи, многие из этих стран сталкиваются с так называемой ловушкой среднего дохода - ситуацией, когда темпы экономического роста замедляются, а переход к статусу государства с высоким уровнем дохода становится всё менее достижимым.

"С 1990 года лишь немногие страны смогли преодолеть этот барьер - как правило, те, кто проводил смелые реформы и выстраивал устойчивые институты", - отметил глава ИБР.

Среди наиболее острых проблем аль-Джассер назвал:

• замедление роста, усугублённое низкой производительностью и слаборазвитыми инновационными экосистемами,

• рост долговой нагрузки, ограничивающей возможности для стратегических инвестиций,

• продовольственную небезопасность, обнажающую уязвимость аграрных систем и цепочек поставок,

• ограниченный доступ к льготному финансированию, что тормозит достижение целей устойчивого развития (ЦУР).

"Это не просто препятствия - это срочные призывы к действию", - подчеркнул он.

По его словам, для достижения ЦУР к 2030 году необходим новый подход, основанный на структурной трансформации, экономической диверсификации и инвестициях в человеческий капитал. Это включает в себя подготовку молодёжи к будущим профессиям, поощрение предпринимательства и инноваций, а также интеграцию климатической устойчивости в стратегии развития.

"В ИБР мы привержены поддержке наших стран-членов на этом пути с помощью разнообразных финансовых решений. Но одного финансирования недостаточно", - отметил аль-Джассер.

Он также призвал к совместной работе над реформированием глобальной финансовой архитектуры, чтобы она в большей степени отражала потребности и реалии стран со средним уровнем дохода:

"Необходимо обеспечить, чтобы международные механизмы финансирования были более тесно связаны с реальными вызовами этих стран".