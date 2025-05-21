BSTDB выразил готовность поддержать Азербайджан в будущих проектах государственно-частного партнерства

Черноморский банк торговли и развития (BSTDB) готов оказать поддержку Азербайджану в будущих проектах государственно-частного партнёрства (ГЧП).

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал президент BSTDB Серхат Кёксал на полях ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире.

"Азербайджан активно инвестирует в развитие транспортного узла в Евразии - строятся железные дороги, автотрассы, порты, и всё это до сих пор финансировалось в основном за счёт государственных ресурсов. Мы с удовлетворением отмечаем, что в 2023 году при Министерстве экономики была создана структура по ГЧП. Это очень важный шаг, поскольку проекты ГЧП требуют глубоких специализированных навыков. Наш банк обладает богатым опытом в реализации таких проектов в сфере агробизнеса, логистики и здравоохранения. Мы намерены расширять наш портфель за счёт как проектов ГЧП, так и государственных инициатив. Мы будем рады поддержать Азербайджан в будущих проектах ГЧП", - подчеркнул Кёксал.

Он также отметил, что Зия Алиев приступил к работе в банке: "Мы благодарны за его присоединение к нашей команде. Прошёл почти месяц, и он уже оказывает серьёзную поддержку управлению банка", - сказал президент BSTDB.

Новая стратегия для Азербайджана

Кёксал сообщил, что банк реализует среднесрочную стратегию и бизнес-план на 2023-2026 годы.

"Обычно мы готовим ежегодные страновые стратегии, но в связи с геополитической напряжённостью в регионе Чёрного моря и её влиянием на нашу деятельность, на этот четырёхлетний период индивидуальные стратегии по странам не разрабатывались. Сейчас мы стабилизировали ситуацию и успешно преодолели последствия конфликта", - отметил он.

Согласно планам банка, с 2027 года вновь будут внедряться индивидуальные стратегии по странам.

"Мы вернемся к ежегодным страновым стратегиям на период 2027-2030 годов. Как известно, у банка двойной мандат - это содействие экономическому развитию и укрепление регионального сотрудничества между странами-участницами. Любые проекты, которые служат достижению этих целей, будут приветствоваться и получать приоритетную поддержку", - пояснил он.

Сотрудничество с Исламским банком развития

"Азербайджан, Турция и Албания - общие члены BSTDB и IsDB. У них единый мандат - содействие достижению Целей устойчивого развития. Это отличная платформа для обмена опытом, обсуждения инновационных решений и развития сотрудничества с другими структурами. В рамках этой встречи мы не планируем подписания документов. Однако мы уже заключили кредитное соглашение с банком Standard Chartered под гарантию Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) на сумму 150 миллионов евро. Мы благодарны ICIEC за содействие в этой сделке", - сообщил Кёксал.

Применение принципов исламского банкинга в регионе BSTDB

Глава банка отметил, что не во всех странах региона Черного моря существуют исламские финансовые институты, однако это не мешает им привлекать исламское финансирование из-за рубежа.

"Мы всегда открыты к новым инструментам финансирования. В таких странах, как Турция, Азербайджан и Албания, исламские финансовые институты уже работают. В других странах спрос на исламские финансы пока невелик, поэтому создание соответствующих структур в ближайшее время не ожидается. Тем не менее, если появится интерес, мы можем способствовать распространению исламского финансирования среди стран-членов BSTDB. Также мы готовы внедрить исламские продукты и в самом BSTDB, если увидим достаточный спрос", - заключил Кёксал.