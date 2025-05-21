Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открывая неформальный саммит ОТГ в Будапеште.

"За последние 7 лет отношения с тюркскими странами стали стратегическими для Венгрии. Если бы мы рассчитывали исключительно на потенциал экономического развития Европы, без оглядки на потенциал ОТГ, венгерская экономика столкнулась бы с большими проблемами", - заявил премьер-министр.