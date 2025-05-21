https://news.day.az/world/1754444.html Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии - Виктор Орбан Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открывая неформальный саммит ОТГ в Будапеште. "За последние 7 лет отношения с тюркскими странами стали стратегическими для Венгрии.
Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии - Виктор Орбан
Отношения с тюркскими государствами стали стратегически важными для Венгрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на специального корреспондента Trend, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, открывая неформальный саммит ОТГ в Будапеште.
"За последние 7 лет отношения с тюркскими странами стали стратегическими для Венгрии. Если бы мы рассчитывали исключительно на потенциал экономического развития Европы, без оглядки на потенциал ОТГ, венгерская экономика столкнулась бы с большими проблемами", - заявил премьер-министр.
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