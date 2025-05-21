Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Американец Илон Маск запускает ракеты и спутники. В московском метро - крутят "Розенбаума в реверсе". Кто-то читает Пушкина, кто-то ест шаурму, кто-то разводится, потому что прочитал Пушкина за шаурмой.

Всё идёт как всегда.

И только в одном странном офисе на Арбате - паника.

Сирены не воют, но в воздухе уже пахнет гипсом, нафталином и безумием.

Там, среди армянских флагов, распечаток с собственными цитатами, дипломов "Ара года", медалей "за храбрость в лоббизме" и картины "арцах с наидревнейшим армянским орлом, слепленным из навоза и палок", восседает Ара Абрамян. Человек-паника. Человек-капслок. Человек, у которого даже пульс - это истерика в три такта.

У него на лице вечная скорбь, как будто гипс от памятника ему лично упал на ногу в момент закрытия европейского фонда. Он не говорит - он стенает, не ходит - трагически передвигается.

Пахнет ладаном, потом, немытыми носками, пережаренным луком, семечками и старой обидой.

Это не офис - это мавзолей комплекса неполноценности.

А сам Ара -без идеи, без харизмы, но с Wi-Fi и жалобой в Следком.

Так что держитесь: гипсовая буря началась.

А Ара - уже печатает: "Срочно! Азербайджан украл нам гипсовую судьбу!"

Абрамян в ужасе: в Карабахе демонтировали кособокий "памятник" маршалу Баграмяну! Всё, крушение морали! Обвал нравственности! Конец эпохи гипса!

Неважно, что памятник был установлен без разрешения. Неважно, что стоял на территории другого государства. Главное - он гипсовый, а значит - святой.

Абрамян не растерялся. Он схватил перо (цифровое, с автоподписью), вдохновился воздухом - и понёс в Следственный комитет России официальное заявление. Требуется срочно... нет, не спасти человека, не предотвратить преступление... Требуется защитить памятник из гипса. В Карабахе. Азербайджанский. Советскому маршалу. По армянскому заказу. Без сметы. Без совести. Без мозгов.

Следователям, наверное, сначала стало скучно до зевоты. Потом - смешно. А потом - грустно. Потому что даже в деле "украли гипсового Ленина с дачи" было больше логики.

Так что - маршал гипсовый, а крик - бетонный. Это вам не Пушкин. Это вам - Ара Абрамян.

Вопрос: Ара, чувак, что за суета? Или гипс уже попал в кровоток?

А началось всё с того, что на освобождённой территории Азербайджана снесли гипсовый монумент маршалу Баграмяну, установленный, мягко говоря, без спроса. Без проекта, без акта ввода в эксплуатацию, без мозгов. Просто пришли и поставили: мол, его тут мама-армянка родила, значит, вот какая загогулина, это теперь духовный арцах, а заодно и центр Вселенной.

Памятник был хрупкий, как аргументы армянской стороны. Гипс. Пошёл дождь - потёк нос. Пришёл трактор - потекли слёзы Ары Абрамяна. Трагедия. Скульптурная катастрофа. Геополитика с привкусом строительного клея.

Ара пишет: "Подрыв нравственных устоев!"

Ара, жертва ты аборта, у вас нравственные устои были, когда в мечетях скот держали? Когда надгробия использовали как фундамент для шашлычной? Когда братские могилы выравнивали под поля для сепаратистов?

Где же вы были со своим гипсом тогда а, подлая твоя душонка?

Маршал Баграмян, гипсовый дух и поиски логики

Давайте начистоту. Баграмян родился в селе Чардахлы. Да, это в Азербайджане. Не в Армении. Не в Голливуде. Не в вашей мифической "великой Армении от моря до гипса". Он родился, вырос, пошёл воевать. Стал маршалом. Всё, молодец. Но вот что он не делал - так это не просил вас, ущербных, ставить себя из гипса на территории, где вас давно уже нет.

Он не участвовал в баррикадных дебатах по поводу "чья земля", он не возглавлял Союз армян России, он вообще был занят - война, фронт, танки, понимаете? У него, в отличие от вас, была работа.

А если бы маршал узнал, что в его честь на оккупированной территории слепили гипсовую статую, которую теперь защищают с пеной у рта - он бы, скорее всего, снял мундир и пошёл бы работать в бетонный завод. От стыда.

А теперь вы зовёте Следственный комитет России.

Вы что, решили снять продолжение "Буратино", где Карабас-Барабас - это Ара Абрамян, а гипсовый памятник - это Пиноккио?

Следователи, по вашему, должны срочно выехать в Карабах и арестовать трактор, демонтировавший незаконную гипсовую скульптуру? Посадить его? Допрашивать с адвокатом?

- "Трактор, вражина ты эдакий, а ну, быстро, бегом признавайся! Почему ты не рассматривал Баграмяна как объект культурного наследия, а?"

- "Я просто копал землю, клянусь ковшом!"

Нет, правда, у вас там всё нормально? Или гипс окончательно заменил серое вещество?

Ара Абрамян. Кто это? Защитник памяти? Историк? Ветеран? Нет. Это существо-откат, закатанный в дорогой костюм, который десятилетиями торговал болью - чужой болью! - как семечками на станции метро. Где армянская истерика и ложь - там Ара. Где трагедия - там он с портфелем и сметой. Где памятник - он уже считает, сколько можно на нём поднять. Лучше всего он понимает две вещи:

Как из гипса вылепить "историческую боль". Как из "исторической боли" вылепить себе очередную виллу.

Заявления Абрамяна - это не о памяти. Это о смете. Чем громче визг, тем жирнее профит. Чем нелепее обвинение, тем быстрее зовут в телестудию. Говорить от имени "армян России"? Да он и от имени здравого смысла не может говорить. Его устами говорит политический желудок - и он очень голодный.

Это не человек, это армянская версия Остапа Бендера, только без харизмы, ума, и с геополитическими комплексами. И вместо "12 стульев" - один гипсовый маршал, которого он таскает с собой, как пуделя, чтобы на нём разыгрывать трагедии.

Пока Следственный комитет России занят - кто-то украл у музея танк, кто-то нарисовал у Пушкина усы - Ара Абрамян врывается с бумагой и криком:

- Срочно расследовать убийство гипса!

Он на полном серьёзе предлагает России... втянуться в международный скандал из-за монумента, установленного без спроса, на территории другого государства, из стройматериала, у которого гарантия до первого дождя.

Россия, дорогая, ты правда хочешь защищать гипсовый арцах, склеенный на коленке из политического крика и армянской истерики? Ты уже однажды это проходила - сначала маршалы, потом сепаратизм, потом кровь, потом тосты за "вечную дружбу".

И ты, Россия, должна наконец сказать: "Нет, ребята. Больше - ни грамма гипса". Потому что армянский национализм - это не о маршалах. Это о том самом вирусе, что разъел Союз изнутри. И теперь снова пробует. С гипсом. С жалобами. С Абрямяном.

Любая страна, возвращающая свою территорию, вправе решать: что оставить, а что выбросить на свалку истории. В прямом и переносном смысле. Карабах был оккупирован. Памятники, построенные там без согласия Азербайджана, - это не символы памяти. Это бетонная наглость, гипсовое лицемерие и декоративный сепаратизм.

Поставили маршала? Хорошо. Только он не просил. Он, как ни странно, предпочитал воевать, а не торчать на пьедестале с политическим намёком. И не надо делать вид, что гипсовый нос маршала - это священный объект, достойный следствия. Это просто объект без разрешения на строительство.

Азербайджан сносит. Потому что на своей земле - сам себе хозяин. Хочет - парк сделает. Хочет - детскую площадку. Хочет - поставит Wi-Fi-роутер вместо гипса. Это называется суверенитет, а не "осквернение".

Армяне, будьте честны - ну, хоть на минуту, хоть чуть-чуть. Вас не памятник волнует. Вас волнует, что Карабах - больше не ваша игрушка. А значит, и гипсовых солдат туда больше не пустят. Вот вы и орёте: "Нас унизили! Надругались! Оскорбили гипс!"

Союз армян России во главе с гипсовым патриотом Абрамяном - это не общественная организация. Это кружок фантомных болей по утраченному. Их слёзы - из лука. Их мораль - из папье-маше. Их жалобы - шантаж. Их забота о Баграмяне - это как забота о чугунном ежике: пыль сдул, сел - и поехал в Москву просить деньги.

Россия, если ты хочешь сохранить себя как наследницу Победы, как державу, которая реально знает, кто с кем и за что воевал, тебе нужно перестать слушать тех, кто строит политику из гипса и подделывает историю под грант.

Потому что настоящая память - не требует крика.

Настоящая память - не ставится без спроса на чужой земле.

Настоящая память - это Карабах - это Азербайджан.

И всё остальное - гипсовый шум.

Памятник - это предлог. А подлинная трагедия в другом, армяне: никто больше не будет спрашивать у вас, что ставить на азербайджанской земле. Хотим - сделаем сквер. Захотим - поставим лавочку. Или пустим велосипедистов. Всё. Вопрос закрыт.

А вы можете продолжать ныть, выть и стенать. Только тихо, чтобы гипс не рассыпался. Потому что в следующий раз Азербайджан может снести не памятник, а миф о "вековом арцахском братстве", слепленный из той же самой смеси - половина гипс, половина выдумки, щепотка политического цирка.

И да - неуважаемый Ара, остыньте. Приберегите эмоции для чего-нибудь по-настоящему трагичного. Например, для распродажи гипса по старому курсу. А пока - купите себе бюстик Баграмяна. Такой, чтобы помещался на подоконник. Чтобы вы могли с утра ставить перед ним кофе и рассказывать, как вас снова не поняли.

Ставьте его себе на стол, гладьте по левому погону, жалуйтесь ему на Азербайджан, на жизнь, на осыпавшийся гипс. Он - не Следственный комитет. Он не будет спрашивать: "- А вы, простите, кто вообще такой и почему вы орёте у нас в приёмной с гипсовым бюстом в руках?"

Он будет молчать. Потому что он - гипс, Ара.

Чувак, а гипс - это ваш родной диалект.