Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда мистер Фергус Олд, посол Великобритании в Азербайджане, встречается с азербайджанскими политиками, это, знаете ли, работа. График. День сурка с галстуками. Он видит всех: и тех, кто у власти, и тех, кто мечтает хотя бы раз почувствовать, что такое власть. Вежливо улыбается. Запоминает имена. Иногда даже делает вид, что интересуется. Это и есть дипломатия - искусство встречаться с кем угодно и при этом никому не пообещать ничего конкретного.

А потом случается встреча с Али Керимли.

Посол опубликовал в своем Х-аккаунте фото, и написал: "У нас были плодотворные дискуссии по вопросам демократии, прав человека и региональной политики. Плюрализм и свобода выражения мнений являются жизненной силой демократии".

И все.

"Плодотворные" - это когда один человек долго и вежливо говорит, а второй интенсивно кивает, чтобы хоть где-то выглядеть значимым.

В роли говорящего - британский посол. В роли кивающего - человек, чья партия существует только в его собственном Facebook-альбоме. Да, обсуждали демократию. С человеком, который последний раз видел выборы вживую в прошлом тысячелетии - и то из-за забытого удостоверения на участке. Обсуждали права человека - с тем, кто путает их с правом на личную обиду.

А региональная политика? Конечно. Особенно в рамках собственного подъезда и одного соседского "лайка".

"Плюрализм и свобода выражения мнений являются жизненной силой демократии". Сказал посол - и тут же посмотрел на Али Керимли с лёгкой тревогой:

а вдруг он сейчас начнёт выражаться? Громко. Пафосно. На фоне стены. Со словами "вот она, борьба!" Со взглядом - в объектив. С претензией - в космос.

Плюрализм для него - это когда он сам себе задаёт вопрос, сам же обижается на ответ, а потом устраивает флешмоб против тирании собственного комментария.

Свобода выражения - это когда тебя никто не слушает, но ты всё равно кричишь, потому что микрофон уже включён и пост - почти готов.

Для Фергуса Олда - ещё один галочка в календаре между завтраком с министром и брифингом по инвестиционным рискам. Для Керимли - событие вселенского масштаба. Нечто между вторым пришествием и прямой линией с Нострадамусом. Селфи, надпись: "Обсудили принципы демократии". И в подтексте - как бы намек: вот она, поддержка Лондона! Вот он, сигнал Запада! Через секунду только что снятая фотография уже везде - от Facebook до WhatsApp-групп бывших соратников, которые всё ещё не могут объяснить жене, чем занимаются.

Ах, Керимли, Керимли... Если бы рядом с ним оказался кот посла, тот самый кот, который гуляет сам по себе, и тот был бы записан в сторонники оппозиции. Причём международной. Причём прогрессивной. Причём антидиктаторской. Причём в котлетах.

Вообще, с Керимли - как с самоваром: громко, горячо, пар есть - чаю нет.

Вот и вся партия ПНФА - Народный Фронт Азербайджана, когда-то реальная сила, а ныне группа по интересам. Примерно как общество любителей кактусов. Только вместо кактусов - обиды. Глубокие, философские и обязательно исторические. Когда-то ПНФА выходил на улицы, теперь - выходит в эфир. На Facebook. В прямом. Иногда даже с микрофоном, подключённым к наушникам, чтобы серьёзнее выглядело.

Керимли в своём репертуаре. Он не политик - он атмосфера. Атмосфера вечного недовольства, бубнежа и истерии. Монологи у окна, с видом на Twitter. Он громко возмущён тем, что его никто не слушает. Хотя его и так никто не слушает, но он всё равно возмущён. А если вдруг кто-то пригласил на встречу - всё, начинается фестиваль. Танец с бубнами вокруг одного фото. Человек на нём улыбается. Посол улыбается. А между ними - целая бездна понимания. Один вежливо выслушал, другой сделал скриншот.

Английский дипломат - человек опытный. Он знает, что улыбка ничего не стоит, но часто приносит результат. Особенно когда её так жадно фотографируют. Олд - настоящий профи: мягкий в тоне, твёрдый в смыслах. Без лишнего пафоса. Без инсинуаций. Без постов через каждые три минуты с тегами #international_support #diplomatic_breakthrough и #мы_награни_перемен.

А теперь - давайте о главном.

Али Керимли - это как сосед, который всё время обещает, что сейчас начнёт ремонт, но годами ходит с рулеткой. Он то ли замеряет, то ли позирует. То ли делает, то ли думает, что делает. Но главное - говорит. Говорит всё время. Причём громко. Говорит за всех, хотя никто не просил. Говорит, что его не пускают - при этом вещает со всех платформ. Говорит, что его преследуют - но вот он, целый и с послом. На фото.

Парадокс? Нет. Это политика по-нашему. Когда у тебя ничего нет - кроме языка и Wi-Fi - и ты этим гордишься.

Во времена Второй карабахской войны он, конечно же, выбрал свою позицию. Умную. Осторожную. Тихую. Сидячую. Потому что когда весь народ в едином порыве - лучше притвориться, что ты в отпуске. Или, в крайнем случае, на обеде. Или на запланированном твите. Так безопаснее. Особенно для имиджа.

Керимли - человек эпохи. Только не нынешней. Где-то 1993-го года. Всё ещё в той же риторике. Всё ещё в том же костюме. Всё ещё с теми же тезисами, что и тридцать лет назад. Только теперь к ним добавились стикеры, мемы и лайки.

И вот, сидит он в обнимку с очередной "великой новостью" - фотосессией с Фергусом Олдом. И сияет. Как будто королева прислала орден. Хотя, если бы прислала - он бы тоже сначала сделал селфи, а потом уточнил, за что.

Дипломат, тем временем, идёт дальше. У него - следующий пункт программы. Возможно, кофе. Возможно, встреча с кем-то, кто не будет кричать после о "новом этапе". Возможно - даже просто тишина. А Керимли остаётся. С фото. С постом. С эпосом о себе любимом. С очередным героическим статусом: "Мы продолжаем бороться!" Где, с кем, зачем - не уточняется. Главное - чтобы хэштег был крупный.

Потому что, как говорится, если мимо тебя прошёл дипломат - держи телефон наготове. А если дипломат всё же остановился - немедленно объяви о начале новой политической эры. С хештегом. Желательно с английским переводом. И, конечно, с вашей фотографией. И подписью в духе: "Углубили партнёрство, обсудили демократию, наметили вектор".

А кто наметил, что наметил и где вообще этот вектор - разберёмся после. Если доживём.

Потому что пока весь мир обсуждает геополитику, оборону, логистику, новый мировой порядок, Али Керимли обсуждает... себя. В своей важнейшей миссии - объяснить Facebook'у, почему его вновь не пригласили туда, куда он сам и не собирался. И почему это, конечно, заговор. Международный. Желательно с участием всех - от Баку до Марса. Без Маска, правда - тот давно игнорирует.

Впрочем, что это мы всё о Фейсбуке. У Керимли же теперь - британский след! Сам посол! Встреча! Лицом к лицу! Глаз в глаз! Правда, по выражению лица посла больше всего угадывался вопрос: "А кто, простите, это был?"

Но об этом позже.

Пока же у нас очередная серия сериала под названием "Одинокий фронтовик. Возвращение пафоса". Главный герой - как всегда, сам себе режиссёр, продюсер и массовка. А главное - зритель. И зритель восторженный. Каждый свой пост он перечитывает трижды. Первый - чтобы насладиться пафосом. Второй - чтобы удостовериться в собственной принципиальности. Третий - чтобы лайкнуть от второго аккаунта.

Выступает Керимли теперь часто. Больше, чем покойная Ильхама Гулиева в лучшие годы. Только, в отличие от известной певицы, у Али-бей каждый выход - в тапочках и с политической трагедией в руках. Он всё ещё рассказывает, как его душат, как его сдерживают, как ему мешают. Причём рассказывает это с такой регулярностью, будто мешают исключительно в графике публикаций.

Иногда создаётся впечатление, что весь его оппозиционный путь - это сплошной квест по выживанию в условиях абсолютной свободы слова.

- Вот, смотрите! Я снова выложил критический пост!

- Молодец. А где репрессии?

- Пока нет... но вот-вот будут!

Примерно так выглядит сегодняшний оппозиционный фронт. Не фронт даже - фойе. Место, где можно посидеть, подождать, пожаловаться и - конечно - сфотографироваться с проходящим мимо послом. И потом месяцами это фото прокручивать, как единственный кадр с выпускного, где ты ещё веришь в светлое будущее. И в себя.

А теперь представим внутренний монолог Керимли перед зеркалом:

- Ты, Али, молодец. Ты не политик - ты эпоха. Эпоха печальных постов и героических обвинений. Ты - последний романтик среди приложений к Facebook и TikTok. Твои лайвы - как визиты скорой помощи: много шума, мало диагноза. Твоя риторика - как старый телевизор: картинка рябит, звук орёт, а смысл давно уехал в эмиграцию.

И тут вспоминается посол. Сидит он, наверное, вечером. Чашка чая. Газета. Отчёты. И вдруг - всплывает в ленте та самая фотография. Он-то думал: "Встретился, поговорили, забыли". А оно вон как завернулось. Уже и "поддержка", и "сигналы", и почти что приглашение в королевскую семью.

Мир - в кризисе. Регион - в переменах. А в одной уютной квартире Керимли торжественно открывает PowerPoint и вставляет в заголовок слайдов: "Миссия выполнена: британец видел меня".

Смех тут - как защитная реакция. Потому что если воспринимать это всерьёз, то приходится всерьёз задуматься: может, политика - это и правда просто игра на лайки? И если да - то мы, похоже, наблюдаем местного чемпиона. Не по политике. По пафосу. По декоративной значимости.

Вот он - Али Керимли.

Вечно недооценённый, вечно нуждающийся в признании, вечно с телефоном наизготовку. У него нет армии, нет электората, нет повестки - но есть фотошоп и чувство миссии.

Он не кандидат - он концепт. Не партия - а инстаграм-эффект.

Не программа - а череда эмоциональных заявлений, к которым никто не прислушивается, кроме самого автора.

Вы когда-нибудь видели, как человек превращается из политики в публикацию? Вот он был - бывший политик, депутат и "фронтовик". С плакатом, с лозунгом, с рукой, устремлённой в будущее. А теперь - партнёр по селфи. Мобильный штатив для чужой популярности. Стабилизатор для чужого хайпа. Стоит, улыбается, ждёт, когда к нему подбежит хоть кто-нибудь... хоть пёсик. Главное - чтобы лайкнули.

И ведь не сказать, что человек ленив. Нет! Он пашет. Работает. Выдаёт три поста в день. Два видео. Четыре "важнейших заявления". Пять сердечных обид. Шесть фоточек. На седьмой - отдыхает. Как Бог. Только без царствия. И без верующих.

Он идёт в бой, как будто у него всё ещё есть армия. Как будто за ним толпа. А там - два модератора и один комментатор с ником "YalanYoxdu99". Зато как звучит: "я против режима!"

Режим в ответ зевает: "Ты ещё тут?.."

А он - да! Тут! Всё ещё сражается! С кем? С прошлым. С тенью. С собой. С зеркалом. Иногда - с погодой. Часто - с прогнозами. Редко - с логикой.

Он - единственный человек, способный проиграть дискуссию с комментариями под собственным постом. Сам написал. Сам обиделся. Сам ушёл в бой.

Когда-то была партия. Теперь - парта. С лампочкой. Включает, когда идёт прямой эфир. Лампочка настоящая. Всё остальное - декорация.

Когда-то была идея. Теперь - "идеально отредактированный пост". Внимание, фильтр "надежда" применён.

Когда-то был политик. Теперь - мем с геотегом.

Кто-то скажет - сатира. Нет. Керимли - это и есть сатира. Живая. Ходячая. Дышащая тяжело. Со словами "мне не дают работать".

А вот фотография последняя - красивая. Там посол. Настоящий. С руками, словами, и, как ни странно, с делами. А рядом - Али. Ну... просто рядом.

Не в кадре. В кадр. Пытается войти. Постоянно.

И что самое страшное - мы даже уже не удивляемся.

Мы привыкли. Он приходит.

С пафосом. С фоном. С фото. С философией: "Пока вы молчите, я страдаю".

А мы думаем: "Пока ты страдаешь, мы живём".

И ведь это не злость. Это усталость. Потому что сколько можно смотреть, как человек воюет... с чем-то. С кем-то. А потом - фото. Потом - пост. Потом - комментарии.

А потом - новая встреча. Возможно, с соседом. Возможно, с пёсиком.

Главное - чтобы было, о чём пафосно молчать, а потом пафосно рассказать.

И ведь в этом весь он.

Был фронт - стал фон. Была партия - стал партнёр по селфи. Был политик - стал фотография с подписью. Была идея - осталась публикация.

Али Керимли, простите, а вы сейчас с кем воюете?.. Ответа не будет. Будет тишина.

Потом пауза. Потом пост. Потом видео. Потом комментарии.

А посол... Что посол. Пошёл дальше. У него приём. С людьми. Настоящими.

Не с фотографиями.