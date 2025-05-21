В Египте столкнулись два курортных катера

Два курортных катера столкнулись у причала в городе Хургада в Египте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", кадры столкновения были распространены в социальных сетях.

В результате столкновения на одном из катеров взорвался баллон, из-за чего вспыхнул пожар. По словам очевидцев, пожар горит уже больше часа - сильный ветер мешает тушению. Один из катеров почти полностью выгорел. Находившийся на судне мужчина получил легкие ссадины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в машинном отделении.