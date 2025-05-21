Президент Ильхам Алиев: Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность

Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства-члены организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

"Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность", - подчеркнул глава государства.