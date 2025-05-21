https://news.day.az/officialchronicle/1754458.html Президент Ильхам Алиев: Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства-члены организации. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.
Президент Ильхам Алиев: Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность
Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства-члены организации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.
"Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность", - подчеркнул глава государства.
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