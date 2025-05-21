Амазония переживает беспрецедентные лесные потери из-за пожаров

Согласно опубликованному в среду отчету, масштабные пожары, вызванные изменением климата, привели к рекордным потерям лесов в мире в 2024 году.

Как передает Day.Az, потеря только тропических нетронутых лесов достигла 6,7 млн гектаров, что на 80 процентов больше, чем в 2023 году, и представляет собой территорию размером примерно с Панаму. Бразилия, принимающая следующий глобальный климатический саммит в ноябре, изо всех сил пыталась сдержать пожары в Амазонии на фоне сильнейшей засухи, когда-либо зафиксированной в тропических лесах. Множество других стран, включая Боливию и Канаду, также были опустошены лесными пожарами, передает агентство Reuters.

Это был первый раз, когда годовой отчет, выпущенный Институтом мировых ресурсов (WRI) и Мэрилендским университетом, показал, что пожары являются основной причиной исчезновения тропических лесов, что является мрачной вехой для естественно влажной экосистемы, которая не должна гореть.

По словам соруководителя лаборатории в Мэрилендского университета Мэтью Хансена, сигналы в этих данных особенно пугающие. "Опасение заключается в том, что климатический сигнал превзойдет нашу способность эффективно реагировать", - сказал он.

В докладе говорится, что особенно сильно пострадала Латинская Америка, где в биоме Амазонии зафиксирован самый высокий уровень потери первичных лесов с 2016 года.

Бразилия, которая занимает самую большую долю тропических лесов в мире, потеряла 2,8 миллиона гектаров, больше, чем любая другая страна.

Боливия обогнала Демократическую Республику Конго и стала второй страной с наибольшими потерями тропических лесов, несмотря на то, что в Боливии лесов насчитывается менее половины, чем в этой африканской стране, где в прошлом году также наблюдался резкий рост потерь лесов.

Потери лесов в Боливии выросли на 200 процентов в 2024 году, основными причинами стали засуха, лесные пожары и стимулируемое правительством расширение сельского хозяйства. По всей Латинской Америке в отчете отмечены схожие тенденции в Мексике, Перу, Никарагуа и Гватемале.

Конфликты в Колумбии и Демократической Республике Конго также привели к ускорению темпов вырубки лесов, поскольку вооруженные группировки истощали природные ресурсы.

Канада и Россия потеряли по 5,2 млн гектаров в 2024 году из-за того, что лесные пожары вышли из-под контроля.

Юго-Восточная Азия нарушила мировую тенденцию: в Малайзии, Лаосе и Индонезии зафиксировано двузначное снижение потерь первичных лесов, поскольку внутренняя политика по охране природы в сочетании с усилиями общин и частного сектора продолжала эффективно сдерживать пожары и расширение сельского хозяйства.

Еще одним исключением стала территория проживания коренного народа Чарагуа-Иямбе на юге Боливии, где удалось сдержать рекордные в стране пожары благодаря политике землепользования и системам раннего оповещения.

По словам глобального директора по лесам в WRI, в настоящее время вырубка лесов приносит больше денег, чем их сохранение.

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