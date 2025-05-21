В этой части Баку стартовал снос домов

В центре Баку стартовал новый этап масштабной реконструкции - в районе рядом с мечетью Тезепир начался снос жилых и нежилых построек. Местные жители уже получают предложения о компенсации, однако не все довольны озвученными суммами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, за каждый квадратный метр жилья будет выплачено по 2700 манатов, а за коммерческую недвижимость - по 3000 манатов. Речь идет о территории в Ясамальском районе, от угла мечети Тезепир до зданий МВД и Генеральной прокуратуры.

Эти кварталы планируется расчистить и присоединить к Центральному парку - крупнейшей зеленой зоне Баку, которая с каждым годом увеличивается. В настоящее время с жителями и владельцами объектов ведутся переговоры. Многие, однако, выражают недовольство и считают, что предлагаемые суммы не отражают реальную рыночную стоимость недвижимости.

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Ранее стало известно, какие районы Баку включены в программу сноса домов.