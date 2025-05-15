Какие районы Баку включены в программу сноса домов? - ВИДЕО
В этом году из государственного бюджета Азербайджана выделено примерно 50 миллионов манатов на решение проблемы аварийного жилого фонда в столице. Правительство утвердило план сноса 1 094 домов, признанных аварийными, расположенных в восьми районах Баку, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.
Согласно постановлению, под снос попадут 63 здания в Сураханском районе, 226 - в Насиминском, 99 - в Хатаинском, 219 - в Наримановском, 131 - в Низаминском, 18 - в Ясамальском, 41 - в Сабаильском и 297 - в Пираллахинском районе. Часть домов уже демонтирована, по некоторым объектам продолжаются переговоры между застройщиками и жильцами о сроках сноса. Вместе с тем, многие жители остаются в неведении относительно точных дат сноса и размеров компенсаций.
Интересно, что на месте ряда снесённых аварийных зданий власти не планируют строить новые жилые комплексы. Вместо этого будут созданы новые парковые зоны.
По официальным данным, в Баку насчитывается около 1 100 домов, которые находятся в аварийном состоянии.
Подробности - в видеорепортаже:
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