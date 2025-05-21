Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку венгерской экономики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку экономики его страны, сообщает Day.Az со ссылкой на корреспондента Trend.

"Я хотел бы поблагодарить Президента Азербайджана за то, что в прошлом году Венгрия впервые получила азербайджанский газ. Кроме того, мы благодарны за то, что крупные венгерские компании получили возможность присоединиться к энергетическим проектам в Азербайджане", - заявил Орбан на неформальном саммите ОТГ.

По его словам, для Будапешта это особенно важно, если учесть, что страна не обладает собственными энергоресурсами.