Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта

Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

"В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру - автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт", - отметил глава государства.