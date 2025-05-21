https://news.day.az/officialchronicle/1754459.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта
Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
"В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру - автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре