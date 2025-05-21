Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт

В Азербайджане функционируют восемь международных аэропортов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

"Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллиона тонн", - подчеркнул глава государства.