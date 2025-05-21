https://news.day.az/officialchronicle/1754450.html Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт В ближайшее время Азербайджан сдаст в эксплуатацию 9-й международный аэропорт. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт
В Азербайджане функционируют восемь международных аэропортов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.
"Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллиона тонн", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре