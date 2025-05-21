https://news.day.az/officialchronicle/1754450.html

Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт

В ближайшее время Азербайджан сдаст в эксплуатацию 9-й международный аэропорт. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште. Новость обновляется