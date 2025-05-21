https://news.day.az/society/1754463.html Как долго продлится ветренная погода в Азербайджане? На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов страны по состоянию на 11:00 часов 21 мая. Как сообщили Day.Az в службе, в настоящее время в ряде районов преобладает северо-западный ветер.
Как долго продлится ветренная погода в Азербайджане?
На территории Азербайджана местами наблюдается ветреная погода, свидетельствуют данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов страны по состоянию на 11:00 часов 21 мая.
Как сообщили Day.Az в службе, в настоящее время в ряде районов преобладает северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 28 метров в секунду в Нафталане, 27 - в Гёранбое, 26 - в Мингячевире, 22 - в Барде, 20 - в Шахдаге, 19 - в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, 17 - в Сабирабаде, 16 - в Гяндже и Хачмазе, 15 - в Шеки.
Ожидается, что ветреная погода сохранится до 22 мая.
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