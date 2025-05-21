В Японии министр ушёл в отставку из-за скандала с заявлениями о рисе

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Это Таку подал в отставку после того, как заявил, что никогда не покупает рис, поскольку получает его бесплатно от своих сторонников.

Как передает Day.Az, об этом сообщила общественная телерадиокомпания NHK.

"В воскресенье Это сказал, что никогда не покупает рис, поскольку получает его бесплатно от своих сторонников, и у него его так много, что он мог бы его продавать", - напомнили в публикации.

Как поясняет NHK, высказывания министра прозвучали после того, как в Японии резко выросли цены на рис. Поэтому Это добровольно принял решение уйти в отставку и подал прошение премьер-министру Японии Сигэру Исибе, который утвердил увольнение министра.

Ранее мы сообщали, что министр сельского хозяйства Японии Таку Это оказался в центре скандала после заявления о том, что он никогда не покупает рис.