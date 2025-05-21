В Германии предотвращен теракт

Полиция Германии арестовала пятерых участников ультраправой экстремистской группы "Последняя волна обороны", планировавшей теракты против мигрантов и своих политических оппонентов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ.

"Аресты, проведенные рано утром в разных частях Германии, сопровождались обысками на 13 объектах в Саксонии и Тюрингии", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что четверым арестованным предъявлены обвинения в членстве в экстремистской организации, еще одному - в ее поддержке. Отмечается, что все подозреваемые, часть из которых также обвиняется в покушении на убийство и поджоге, - подростки 14-18 лет.

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