Террорист-смертник напал на школьный автобус в Пакистане

Террорист-смертник атаковал школьный автобус на юго-западе Пакистана, передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду".

По меньшей мере погибли четыре ребенка, еще 38 числятся раненными. Несколько детей находятся в критическом состоянии.

По словам местного заместителя комиссара Ясира Икбала, нападение произошло в районе Хуздар, когда транспортное средство везло несовершеннолетних в военную школу, которая находится в городе. В настоящее время ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за случившееся.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и назвал преступников "зверями", которые не заслуживают снисхождения. По его словам тот, кто сделал это, совершил акт настоящего "варварства, нацелившись на невинных детей".

Ранее мы сообщали, что на митинге в Пакистане произошел взрыв.