https://news.day.az/world/1752792.html Взрыв на митинге в Пакистане - есть погибший и раненые Один человек погиб и еще 11 пострадали во время взрыва на митинге Пакистанской народной партии (ПНП) в городе Кветта в провинции Белуджистан. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ARY News со ссылкой на источники. По данным полиции, в участников митинга бросили две ручные гранаты. Также применялся гранатомет M203.
Взрыв на митинге в Пакистане - есть погибший и раненые
Один человек погиб и еще 11 пострадали во время взрыва на митинге Пакистанской народной партии (ПНП) в городе Кветта в провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ARY News со ссылкой на источники.
По данным полиции, в участников митинга бросили две ручные гранаты.
Также применялся гранатомет M203.
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