Взрыв на митинге в Пакистане

- есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще 11 пострадали во время взрыва на митинге Пакистанской народной партии (ПНП) в городе Кветта в провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ARY News со ссылкой на источники.

По данным полиции, в участников митинга бросили две ручные гранаты.

Также применялся гранатомет M203.