Не отвечайте на неизвестные звонки!

20 мая у граждан Азербайджана были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 1560, 1300, 1000, 799, 750, 600, 510, 419, 381 и 71 манат с помощью различных кибермошеннических методов.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделился МВД Азербайджана.

Граждан предупреждают: CVV/CVC-коды и OTP-пароли, приходящие по SMS, являются конфиденциальными. Их передача третьим лицам может привести к краже средств или оформлению кредитов на ваше имя.

В МВД призывают не доверять подозрительным звонкам с предложениями о выгодных заработках, визах, страховании или банковских операциях и сразу блокировать такие контакты.

Ранее сообщалось, что мошенники продолжают обворовывать граждан Азербайджана.