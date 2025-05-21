https://news.day.az/society/1754435.html В Баку ребенок едва не попал под машину - ВИДЕО На оживленной улице в районе станции метро "Алмедлы" в Баку произошел опасный инцидент - маленький ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, оказавшись прямо перед автомобилем, движущимся по магистрали. Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях.
В Баку ребенок едва не попал под машину - ВИДЕО
На оживленной улице в районе станции метро "Алмедлы" в Баку произошел опасный инцидент - маленький ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, оказавшись прямо перед автомобилем, движущимся по магистрали.
Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях.
Благодаря быстрой реакции водителя, который вовремя нажал на тормоз, трагедии удалось избежать буквально в последнюю секунду.
Ранее в Баку женщина с ножом зашла в автобус и начала угрожать окружающим.
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