В Баку ребенок едва не попал под машину

На оживленной улице в районе станции метро "Алмедлы" в Баку произошел опасный инцидент - маленький ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте, оказавшись прямо перед автомобилем, движущимся по магистрали.

Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях.

Благодаря быстрой реакции водителя, который вовремя нажал на тормоз, трагедии удалось избежать буквально в последнюю секунду.

Ранее в Баку женщина с ножом зашла в автобус и начала угрожать окружающим.