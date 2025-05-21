Япония демонстрирует рост оборонного потенциала

В среду Япония открыла одну из крупнейших выставок вооружений DSEI Japan.

Как передает Day.Az, по словам министра обороны Гэна Накатани, экспозиция ознаменовала углубление стремления этой страны к зарубежному оборонному сотрудничеству и экспорту оружия.

На выставке DSEI Japan представлены японские ракеты, военные корабли, исследования лазеров, электромагнитные рельсовые пушки. Мероприятие, вдвое большее, чем выставка 2023 года, привлекло 471 компанию из 33 стран, в том числе 169 из Японии - вдвое больше, чем два года назад, пишет агентство Reuters со ссылкой на организатора Clarion Defence & Security.

В 2014 году Япония сняла запрет на экспорт военной продукции и делает первые шаги в глобальном оборонном сотрудничестве, поощряемом Соединенными Штатами и европейскими партнерами, стремящимися разделить расходы на разработку и задействовать промышленную базу Японии.

Партнерские отношения Японии и Европы включают проект по созданию реактивных истребителей Global Combat Air Programme (GCAP) совместно с Великобританией и Италией.

"Сегодня в условиях все более неопределенной обстановки в сфере безопасности мы, по моему мнению, должны реагировать не только на национальном уровне, но и в более широком международном контексте", - заявил генеральный менеджер оборонного и космического подразделения Mitsubishi Heavy Industries Кацуюки Набета, который возглавляет японскую часть проекта создания перспективного истребителя.