https://news.day.az/world/1754430.html В российском городе продают квартиры для низких людей - ВИДЕО В российском городе Анапа начали продавать квартиры для низких людей. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях. Так, ради экономии застройщики начали делать дома с минимальным размером потолков. Жильцам приходится нагибаться, чтобы пройти в дверной проем.
В российском городе продают квартиры для низких людей - ВИДЕО
В российском городе Анапа начали продавать квартиры для низких людей.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Так, ради экономии застройщики начали делать дома с минимальным размером потолков. Жильцам приходится нагибаться, чтобы пройти в дверной проем.
Единственное утешение - неплохой вид на море, полюбоваться которым можно только в полусогнутом положении.
Ранее газовый баллон взорвался в жилом доме в России.
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