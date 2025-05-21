В российском городе продают квартиры для низких людей

В российском городе Анапа начали продавать квартиры для низких людей.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Так, ради экономии застройщики начали делать дома с минимальным размером потолков. Жильцам приходится нагибаться, чтобы пройти в дверной проем.

Единственное утешение - неплохой вид на море, полюбоваться которым можно только в полусогнутом положении.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом доме в России.