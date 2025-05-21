Сын Трампа может стать кандидатом на пост президента США

Сын президента США Дональд Трамп - младший сообщил, что, возможно, примет участие в выборах главы государства в 2028 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это большая честь - получать такой вопрос. И большая честь - видеть, что некоторые люди не против этого <...>. Никогда не знаешь наверняка", - отметил Трамп - младший на Катарском экономическом форуме в Дохе, отвечая на вопрос ведущей, рассматривает ли он возможность баллотироваться на высший государственный пост США после завершения президентского срока его отца.

По словам Трампа-младшего, он сосредоточен на идее Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку вновь великой"). "Так что мой ответ - не знаю. Может быть, однажды я почувствую этот зов [баллотироваться на пост президента]. Но я всегда буду активно выступать в поддержку этих идей. Я считаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию. Я думаю, что сейчас это партия America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС), партия MAGA, как бы вы это ни называли", - отметил он.

Дональд Трамп - младший является старшим сыном действующего президента США, занимает должность исполнительного вице-президента по развитию и приобретениям (development and acquisitions) в семейной компании The Trump Organization. Кроме того, он является партнером в венчурном фонде 1789 Capital, который ориентирован на инвестиции в компании с консервативными ценностями.

4 мая президент США заявил, что не намерен переизбираться на пост главы государства в третий раз. Трамп добавил, что его сторонники постоянно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако он не намерен этого делать.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к американской конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.