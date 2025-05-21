Google раскрыла численность аудитории ИИ-сервиса Gemini

Приложение Google Gemini достигло отметки в более чем 400 млн активных пользователей в месяц (MAU). Об этом заявил глава Google Сундар Пичаи на брифинге, предшествующем конференции Google I/O 2025, подчеркнув, что сервис стремительно приближается по масштабам к конкуренту ChatGPT от OpenAI.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TechCrunch.

Согласно данным судебных документов, в марте текущего года Google оценивала аудиторию ChatGPT примерно в 600 млн MAU, тогда как Gemini на тот момент насчитывал 350 млн MAU. Рост популярности ChatGPT воспринимается как существенная угроза для основного поискового бизнеса Google, поскольку предлагает пользователям новый, более интерактивный способ получения информации. В этом контексте приложение Gemini выступает как прямой ответ Google в эру чат-ботов, и, судя по всему, эта стратегия приносит свои плоды, успешно привлекая пользователей, считают в TechCrunch.

В последние месяцы Google провела значительные кадровые перестановки в команде, отвечающей за Gemini. Руководителем проекта теперь назначен Джош Вудворд, ранее стоявший за вирусным приложением NotebookLM. Это решение является частью усилий компании по повышению интереса и созданию нового импульса хайпа вокруг своего чат-бота.

В то время как OpenAI и Google доминируют на рынке чат-ботов, компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) также активно стремится занять свою нишу в этой сфере. Глава Meta Марк Цукерберг недавно заявил, что продукты Meta AI насчитывают более миллиарда активных пользователей в месяц на платформах Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp. Недавно компания также запустила собственное приложение в виде чат-бота, призванное составить конкуренцию ChatGPT и Gemini.

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