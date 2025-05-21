Выставка «Узелки времени» будет представлена в Азербайджанском музее ковра

26 мая в Азербайджанском национальном музее ковра состоится презентация проекта "Узелки времени", приуроченная к Международному дню защиты детей. В рамках мероприятия откроется выставка работ народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, профессора Арифа Гусейнова, созданных в 2024-2025 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Азербайджанском национальном музее ковра сообщили, что экспозиция включает более 20 картин с выразительной сюжетной линией, выполненных в смешанной технике на холсте. Эти произведения последовательно раскрывают этапы создания ковра и отражают глубокую любовь автора к ковроткачеству и национальным традициям. Дополнительно, с помощью технологий искусственного интеллекта, работы будут "оживлены" и представлены в формате видеоролика, что придаст выставке интерактивный характер.

В рамках мероприятия детский отдел музея организует уникальные мастер-классы "Как создается ковер?", где юные участники смогут пройти все стадии изготовления ковра: от стрижки овец до расчесывания, прядения шерсти и самого ткачества. Эти занятия направлены на формирование интереса к национальному культурному наследию среди подрастающего поколения.

Выставка и мастер-классы будут открыты для посетителей до 26 июня.