https://news.day.az/sport/1754498.html Объявлены судьи матча Азербайджан - Венгрия Объявлены назначения товарищеского матча сборной Азербайджана по футболу с Венгрией. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру, которая пройдет в Баку, будет обслуживать арбитр из Беларуси. Судьей матча 10 июня станет Виктор Шимусик. Ему будут помогать его соотечественники Сергей Косовец и Антон Гусев.
Объявлены судьи матча Азербайджан - Венгрия
Объявлены назначения товарищеского матча сборной Азербайджана по футболу с Венгрией.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру, которая пройдет в Баку, будет обслуживать арбитр из Беларуси.
Судьей матча 10 июня станет Виктор Шимусик. Ему будут помогать его соотечественники Сергей Косовец и Антон Гусев. Четвертым судьей станет представитель Азербайджана Джавид Джалилов.
Матч начнется в 20:00 на Liv Bona Dea Arena.
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