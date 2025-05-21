Объявлены судьи матча Азербайджан - Венгрия

Объявлены назначения товарищеского матча сборной Азербайджана по футболу с Венгрией.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игру, которая пройдет в Баку, будет обслуживать арбитр из Беларуси.

Судьей матча 10 июня станет Виктор Шимусик. Ему будут помогать его соотечественники Сергей Косовец и Антон Гусев. Четвертым судьей станет представитель Азербайджана Джавид Джалилов.

Матч начнется в 20:00 на Liv Bona Dea Arena.