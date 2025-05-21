https://news.day.az/sport/1754532.html Определился первый финалист Кубка Азербайджана Сегодня стартовал полуфинальный этап Кубка Азербайджана по гандболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день сыграли женские команды "Карабах" и "Азерйол".
Определился первый финалист Кубка Азербайджана
Сегодня стартовал полуфинальный этап Кубка Азербайджана по гандболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день сыграли женские команды "Карабах" и "Азерйол".
Первая половина матча, проходившая на AHF Arena, завершилась при преимуществе номинальных гостей в три мяча - 17:14. "Азерйол", не упустивший инициативу после перерыва, завершил матч победой со счетом 35:26 и вышел в решающую стадию.
Отметим, что еще один финалист определится завтра в матче "Кюр" - "Спортивная Академия".
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