Определился первый финалист Кубка Азербайджана

Сегодня стартовал полуфинальный этап Кубка Азербайджана по гандболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день сыграли женские команды "Карабах" и "Азерйол".

Первая половина матча, проходившая на AHF Arena, завершилась при преимуществе номинальных гостей в три мяча - 17:14. "Азерйол", не упустивший инициативу после перерыва, завершил матч победой со счетом 35:26 и вышел в решающую стадию.

Отметим, что еще один финалист определится завтра в матче "Кюр" - "Спортивная Академия".