Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои

21 мая в Будапеште состоялась церемония награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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