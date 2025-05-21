https://news.day.az/officialchronicle/1754480.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои - ФОТО 21 мая в Будапеште состоялась церемония награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои - ФОТО
21 мая в Будапеште состоялась церемония награждения лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара международной премией Алишера Навои.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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