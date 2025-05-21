Ким Чен Ын направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления. Выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя нашими странами получат дальнейшее расширение и развитие", - говорится в письме.