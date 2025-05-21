Названы потери японских компаний от пошлин США

Крупнейшие компании Японии, среди которых Toyota, Sony и Mizuho, могут потерять из-за пошлин Соединенных Штатов до $27,6 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным представителей компаний, тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп, могут уменьшить годовую прибыль предприятий на десятки миллиардов долларов. При этом, в случае рецессии, последствия для США могут быть еще серьезнее.

Согласно данным аналитиков издания, больше всего в Японии пострадала автомобильная промышленность, поскольку она облагается 25% пошлинами.

"В 2023 году Япония поставила в США 1,5 млн автомобилей на сумму более 40 млрд долларов, а автопроизводители поставляют в США много автомобилей и деталей из Мексики и Канады, которые также пострадали от пошлин", - говорится в статье.

По словам генерального директора Honda Тосихиро Мибе, влияние тарифной политики на японский рынок огромно.

В начале апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт для 185 государств. Базовая ставка равнялась 10% на все импортируемые товары, но для ряда стран были установлены индивидуальные тарифы. Позднее в ЕС заявили, что пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации.