Азербайджанская государственная детская филармония даст концерт в Гяндже
30 мая в 17:00 на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится яркий концерт, посвящённый Международному дню защиты детей - празднику, наполненному смехом, творчеством и вдохновением, сообщили Day.Az организаторы.
В этот день юные таланты Азербайджанской государственной детской филармонии представят зрителям красочную программу под названием "Мы - это мир". Выступят Музыкальный детский театр, ансамбль народных инструментов "Садаф", сольные исполнители, а также танцевальные коллективы самых разных возрастов. Украшением вечера станут выступления участников музыкального фестиваля "Симург".
Гостей ждёт фейерверк эмоций, многообразие национальных и современных ритмов, а главное - искренность и энергия юных артистов.
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