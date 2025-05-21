Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости страны, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю Вас и братский народ Азербайджана по случаю Дня независимости Вашей страны.
Убеждены, что братские отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, будут и впредь динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов.
В завершение, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания!", - говорится в письме.
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