Организация тюркских государств (ОТГ) поддержала кандидатуру Азербайджана на членство в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в декларации, подписанной 21 мая на неофициальной встрече глав государств ОТГ в столице Венгрии Будапеште.

Кроме того, была одобрена кандидатура нашей страны в члены Исполнительного Совета ООН-Habitat.

Также были одобрены кандидатуры Узбекистана на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2035-2036 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Казахстана на пост председателя 86-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на 2031-2032 годы, Совета Безопасности ООН на 2039-2040 годы и Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2027-2031 годы, кандидатура Турции на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2037-2038 годы, Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025-2029 годы и ECOSOC на 2026-2028 годы.