https://news.day.az/world/1754484.html Молния поразила полицейскую машину в США - ВИДЕО В Оклахоме молния ударила в припаркованную полицейскую машину. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Момент случайно попал на камеру наблюдения. Ранее мы сообщали, что в небе над США засняли необычное явление.
Молния поразила полицейскую машину в США - ВИДЕО
В Оклахоме молния ударила в припаркованную полицейскую машину.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Момент случайно попал на камеру наблюдения.
Ранее мы сообщали, что в небе над США засняли необычное явление.
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