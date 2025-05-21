Молния поразила полицейскую машину в США

В Оклахоме молния ударила в припаркованную полицейскую машину.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Момент случайно попал на камеру наблюдения.

Ранее мы сообщали, что в небе над США засняли необычное явление.