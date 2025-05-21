https://news.day.az/world/1754566.html Финляндия ужесточит контроль за границей с Россией Власти Финляндии начнут использовать оснащенные технологиями искусственного интеллекта камеры на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных", - отметил он.
Финляндия ужесточит контроль за границей с Россией
Власти Финляндии начнут использовать оснащенные технологиями искусственного интеллекта камеры на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных", - отметил он.
Кроме того, для наблюдения за госграницей будут использоваться камеры дневного и ночного видения, инфракрасное освещение, а также система громкоговорителей в целях оповещения лиц, приближающихся к границе, пишет Yle.
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