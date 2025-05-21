Финляндия ужесточит контроль за границей с Россией

Власти Финляндии начнут использовать оснащенные технологиями искусственного интеллекта камеры на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных", - отметил он.

Кроме того, для наблюдения за госграницей будут использоваться камеры дневного и ночного видения, инфракрасное освещение, а также система громкоговорителей в целях оповещения лиц, приближающихся к границе, пишет Yle.