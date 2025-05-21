Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?

Обнародована фактическая погода на 17:00 21 мая.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

На территории Азербайджана местами сохраняется ветреная погода.

Сейчас в ряде регионов республики дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами достигает 25-28 м/с, температура составляет 20 градусов тепла.

Ветреная погода на территории страны сохранится до 22 мая.