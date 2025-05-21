https://news.day.az/society/1754548.html Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане? Обнародована фактическая погода на 17:00 21 мая. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. На территории Азербайджана местами сохраняется ветреная погода.
Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?
Обнародована фактическая погода на 17:00 21 мая.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
На территории Азербайджана местами сохраняется ветреная погода.
Сейчас в ряде регионов республики дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами достигает 25-28 м/с, температура составляет 20 градусов тепла.
Ветреная погода на территории страны сохранится до 22 мая.
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