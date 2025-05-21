Азербайджан и Турция наращивают совместные усилия в оборонной сфере

21 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим 1-й Армией Сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.

Об этом в среду сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Представители братской Турции посетили могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

В рамках визита гости также посетили парк "Зяфяр", где возложили венок к памятнику в честь Победы.

Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение их визитом в страну. Было отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии. Министр обороны подчеркнул положительные результаты мер, принятых в связи с исполнением Шушинской декларации, подписанной благодаря дружеским отношениям глав двух братских государств. Была выражена высокая оценка морально-политической поддержки Турции в 44-дневной Отечественной войне, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и во всех областях.

Поблагодарив за искренний прием и оказанное гостеприимство, генерал армии М.Токель передал приветствия министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера. Была особо подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества, олицетворяющего собой стратегическое союзничество. Подчеркнув очевидный прогресс в развитии Азербайджанской Армии, гость отметил, что это вызывает искреннюю радость как в Азербайджанской Республике, так и в братской Турции.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была отмечена важность проведения совместных учений с применением технологических инноваций с учетом требований современности. Была подчеркнута важность взаимного обмена опытом в подготовке профессиональных кадров.

На встречах были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.