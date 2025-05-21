Вот как выглядит Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс - ФОТО
Опубликованы фотокадры Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, открытие которого состоялось 10 мая с участием Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az, фотокадрами поделилось ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Отметим, что фундамент Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса был заложен 4 октября 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.
Железнодорожный вокзал позволит ежедневно перевозить 800-1000 пассажиров. Автовокзал будет обслуживать ежедневно 1300-1500 пассажиров. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.
В этом инфраструктурном объекте, расположившемся на территории площадью около 8 гектаров, имеются все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, ресторан и уголки отдыха.
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