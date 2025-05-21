https://news.day.az/economy/1754579.html Баку и Прага нацелены на сотрудничество в области городской мобильности Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и чешской компанией Skoda Group в рамках реализуемых проектов в области городской мобильности. Как передает Day.Az, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте "X".
Баку и Прага нацелены на сотрудничество в области городской мобильности
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и чешской компанией Skoda Group в рамках реализуемых проектов в области городской мобильности.
Как передает Day.Az, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте "X".
"Состоялась встреча с генеральным исполнительным директором Skoda Group Петром Новотным. На встрече было подробно рассказано об услугах и продуктах Skoda Group. Мы обсудили возможности сотрудничества в рамках реализуемых проектов в области городской мобильности", - отмечается в сообщении.
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